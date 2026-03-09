Nella giornata di ieri, 8 marzo, la città di Teheran si è risvegliata sotto una spessa coltre di nubi nere, dopo gli intensi raid israeliani di sabato che hanno preso di mira diversi complessi petroliferi e raffinerie nel nord dell’Iran. Sul web sono apparsi diversi video che mostrano la città colpita da una leggera pioggia di colore nero. La protezione civile iraniana ha avvertito i cittadini del rischio di immissione di composti tossici nell’atmosfera, dopo l’esplosione dei depositi di petrolio: “State a casa, si potrebbero verificare pericolose piogge acide”. Questo tipo di pioggia ha già iniziato a bagnare la capitale.