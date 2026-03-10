Nella giornata di ieri, migliaia di persone pro-regime sono scese in piazza a Teheran per “il giuramento di fedeltà” alla nuova guida suprema iraniana, l’ayatollah Mojtaba Khamenei, scelto come successore del padre. Ali Khamenei è stato ucciso il 28 febbraio, durante il primo giorno dell’operazione militare israelo-americana. Nel video si vede la folla che mostra il proprio sostegno alla guerra in corso tra l’Iran e le forze israeliane e statunitensi, mentre in molti espongono i cartelli con le immagini del nuovo leader Mojtaba Khamenei. “La preziosa elezione dell’ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei è una manifestazione della volontà di governo del popolo”, ha affermato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian su X.