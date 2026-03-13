La Casa Bianca ha pubblicato di recente sui propri canali social un nuovo video relativo all’operazione “Epic Fury” in Iran, paragonandola ancora una volta a un videogioco. Nei giorni scorsi, la Casa Bianca aveva pubblicato altri video simili, nei quali venivano mescolati filmati provenienti da film e videogiochi, come GTA o Call of Duty, alle clip dei veri raid aerei compiuti dagli Stati Uniti in Iran. “Non è divertente, la guerra non è un gioco”, hanno commentato diversi utenti.