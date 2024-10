Israele, il video dei danni provocati dai razzi lanciati sulla città di Haifa

Nove persone sono rimaste ferite nella notte in seguito ad un attacco missilistico di Hezbollah contro le città di Haifa e Tiberiade, nel nord di Israele. Attacchi che hanno provocato danni in strada e su alcuni palazzi della città. Secondo il Jerusalem Post, nell’attacco è stato colpito anche un ristorante di Haifa. Otto persone sono state ricoverate all’ospedale Rambam Health Care Campus di Haifa, hanno riferito i media israeliani. Tra loro c’è anche un tredicenne che ha riportato ferite lievi.

Hezbollah lancia razzi contro Haifa, l’esercito non li intercetta

Dopo questi lanci ce ne sono stati degli altri che hanno colpito altre parti del Paese che sono stati per lo più intercettati. L’esercito israeliano ha reso noto che l’aeronautica militare non è riuscita a fermare i cinque lanciati nella notte dal Libano contro Haifa, aggiungendo che è stata avviata un’indagine al riguardo. Il Times of Israel ha detto che “sono stati fatti [dei] tentativi di intercettazione” da parte dell’esercito.

Il movimento filo-iraniano, nel lanciare razzi contro la base Carmelo che si trova a sud di Haifa, ha dedicato l’attacco al suo leader Hassan Nasrallah, ucciso dall’esercito israeliano alla fine di settembre.