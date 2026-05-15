La docente dell’Università di Genova, Monica Montefalcone, in un video del 2021 racconta poco prima di un’immersione in un atollo cosa viene fatto durante una crociera scientifica. Nel video, la professoressa morta alle Maldive presenta i suoi studenti e ricercatori che si occuperanno di studiare lo “stato dei coralli” la “topografia del reef” e altri elementi sull’indice di conservazione. Il video di questa spedizione risale a cinque anni fa. In questo caso, come spiegato nel filmato, l’esplorazione con più persone era in acque più superficiali rispetto alla tragedia delle Maldive in cui hanno perso la vita i ciqnue sub italiani.

Chi era Monica Montefalcone

“Ho dedicato tutta la mia vita a scoprire e studiare le meraviglie che vivono sotto la superficie del nostro mare”. Monica Montefalcone, 52 anni, docente associata di Ecologia del Distav all’università di Genova, è tutta in questa frase pronunciata ai microfoni di una tv locale dopo aver ritirato, nel 2022, il Premio Atlantide che le era stato attribuito per il suo contributo alla comprensione degli ecosistemi marini e per il suo impegno nella conservazione dell’ambiente marino. Lo aveva vinto, diceva la motivazione, perché “con la sua costante attività di ricerca e insegnamento, continua a sostenere la formazione delle future generazioni di ecologi marini e la tutela degli ecosistemi”.

Monica viveva per il mare: esperta subacquea, ricercatrice e docente associata, era responsabile di alcuni dei progetti più importanti per la salvaguardia degli ambienti marini (tra questi Talassa, GhostNet e MER “A16-A18”) . Aveva co-firmato molte pubblicazioni Iris (Institutional Research Information System), l’ultima nel 2025 su un nuovo protocollo di monitoraggio degli attrezzi da pesca abbandonati negli habitat corallini. Ed era responsabile del progetto ‘Mare caldo’ dal 2019, una collaborazione tra il DiSTAV, Greenpeace Italia ed ElbaTech che mira a monitorare gli effetti dei cambiamenti climatici sui mari italiani attraverso una rete costiera di stazioni di monitoraggio delle temperature marine. Il mare, nella sua totalità, ma anche e soprattutto la salute del mare, la comprensione del mare e la salvaguardia delle sue meraviglie nascoste.

Ma Monica non era solo un’apprezzata e affermata studiosa. Il suo era un volto noto in tv e una eccellente divulgatrice: spesso portava il suo sorriso nelle trasmissioni che parlavano di ambiente come Geo. Metteva la sua passione e la sua comprensione dei fenomeni legati al mare a disposizione di tutti. Aveva anche realizzato una pubblicità che la ritraeva nuotare in acque cristalline con la sua muta azzurro cielo. Montefalcone, secondo quanto appreso, si trovava alle Maldive come coordinatrice di un progetto di ricerca di UniGe. Insieme alla figlia e ad altri colleghi aveva deciso di prendersi qualche giorno e fare quell’escursione subacquea che non era legata al progetto per l’Università.

Morta anche la figlia Giorgia di 23 anni

Con Monica è morta anche sua figlia, Giorgia Sommacal, 23 anni. Bionda come la mamma, lo stesso sorriso radioso, la stessa passione per il mare e le immersioni, spesso accompagnava Monica ed anche stavolta era al suo fianco. Dopo gli studi al classico Mazzini, da qualche anno frequentava con successo il corso di ingegneria biomedica all’università di Genova. E proprio l’ateneo ligure è stato devastato dalla tragedia avvenuta alle Maldive, con 4 delle cinque vittime che hanno a che fare con quelle aule. “Esprimiamo profondo cordoglio per l’improvvisa e tragica scomparsa di Monica Montefalcone, professoressa associata di Ecologia al Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita, della figlia Giorgia Sommacal, studentessa UniGe di Ingegneria biomedica, di Muriel Oddenino, assegnista di ricerca presso il Distav, e di Federico Gualtieri, neolaureato magistrale in Biologia ed Ecologia marina – ha scritto l’ateneo in una nota – Alle famiglie, alle colleghe e ai colleghi, alle studentesse e agli studenti che ne hanno condiviso il percorso umano e professionale, va la vicinanza dell’intera comunità universitaria”. Anche la sindaca Silvia Salis ha espresso il cordoglio della città per questa tragedia “che colpisce profondamente Genova e, in modo particolare, la sua Università”.