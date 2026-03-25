Almeno 88 persone sono morte e migliaia sono state sfollate a causa delle devastanti inondazioni che continuano a colpire diverse regioni del Kenya, con 21 delle 47 contee attualmente interessate. A riferirlo sui suoi profili social è il ministero degli Interni di Nairobi, specificando che oltre 34mila persone sono state costrette a lasciare le proprie case. Le autorità hanno poi affermato che le inondazioni hanno interrotto i servizi essenziali, rendendo impraticabili strade e ponti, causando interruzioni di corrente in diverse regioni e danneggiando i sistemi di approvvigionamento idrico.

Le aree più colpite includono l’ovest del Paese, dove il fiume Nyando ha sommerso strade e interrotto i trasporti, e la contea di Tana River, dove i terreni agricoli sono stati allagati, mettendo a rischio la produzione alimentare. Le autorità avvertono che la situazione potrebbe peggiorare a causa delle piogge persistenti.