Incredibile ma vero. Qualcuno l’ha pensato, progetto e commercializzato. Si tratta del “Pit Diaper“, un pannolino appositamente studiato per gli adulti, che consente di evitare la fastidiosa incombenza di un viaggio al bagno durante i concerti.

“Pit Diaper”

Questo prodotto si rivolge a tutti quelli che, nella confusione di un pit solitamente molto affollato, si lanciano nella nobile arte del mosh, comune negli ambienti metal e punk. Sottrarsi alla ressa è molto complicato in certi contesti, e spesso non se ne ha neanche la voglia.

Eppure, da oggi questo problema è da considerarsi finalmente superato, a patto che abbiate il coraggio di girare con un vistoso pannolino nero in similpelle, in pieno stile metal e ben ancorato al vostro corpo. Il “Pit Diaper”, anche se è difficile immaginarlo, si presenta come un prodotto esclusivo in edizione limitata. Il suo costo si aggira attorno ai 72 euro, prima di esaurirsi. Già, esaurimento scorte, e anche questo sembra complicato da immaginare.

Marketing, lo stai facendo bene

Ma se il prodotto è andato a ruba un motivo c’è. Forse dietro il “prodotto-scherzo” si nasconde qualcosa che ha in una particolare strategia di marketing la chiave del suo successo. Il prodotto è venduto da una ditta statunitense, la Liquid Death, un marchio di acqua frizzante, giustamente crea la causa e pure la soluzione, noto per le sue immagini insolite, per i suoi prodotti ironici e per il suo marketing in stile heavy metal.

La pubblicità del “Pit Diaper”, divertente e un po’ grottesca, recita: “Se sei stato a un concerto, sai che il posto più spaventoso non è il mosh pit. È il bagno. Ora puoi evitare di dover affrontare quell’inferno grazie al nuovo Pit Diaper”.