Ma siamo sicuri che gli Stati Uniti siano una democrazia da imitare? A vedere quel che sta accadendo in queste ore da quelle parti, beh, un po’ il dubbio viene. Per esempio, guardiamo cosa è successo all’ultimo comizio di Donald Trump al Madison Square Garden di New York dove, tra i tanti, è salito anche, udite udite, Hulk Hogan. Tutto vero.

“Votate per Trump”, ha urlato la leggenda del wrestling. “Oggi, questa è la casa di Donald Trump, fratelli. Sapete una cosa? Non vedo nessun puzzolente nazista qui dentro. Non vedo nessun puzzolente terrorista qui dentro. L’unica cosa che vedo qui dentro è un gruppo di uomini e donne che lavorano sodo e che sono veri americani”, ha detto l’ex wrestler per poi strapparsi la maglietta di dosso ballando a ritmo di musica e sventolando una bandiera americana. Insomma, siamo sicuri?