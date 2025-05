Altro che Amazon o il vicino impiccione: in Florida, quando ti bussano alla porta, potrebbe essere un alligatore. O due. Nella tranquilla comunità di Ave Maria, le telecamere di sorveglianza di un’abitazione hanno immortalato una scena degna di un film: due enormi alligatori si presentano alla porta, uno dei quali – con una goffaggine quasi tenera – prova addirittura a “bussare”. L’altro osserva la scena ma senza la minima intenzione di partecipare.

Ospiti indesiderati

Il video, diventato virale in poche ore, è stato condiviso anche dal meteorologo Matt Devitt, che su X ha ironizzato: “Benvenuti in Florida, dove gli alligatori bussano alla porta”. E come dargli torto? Il povero proprietario di casa, che fortunatamente era dentro, ha avuto il buon senso di non aprire – perché, si sa, gli alligatori non portano né fiori né vino.