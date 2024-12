Un uomo di 100 e una donna di 102 anni, Bernie Littman e Marjorie Fiterman, che si sono conosciuti nella loro casa di riposo a Philadelphia, hanno finito per innamorarsi e sposarsi lo scorso 19 maggio, entrando di diritto nel libro del Guinness dei primati come gli sposi novelli più anziani del mondo.

I giudici del Guinness World Records hanno infatti spiegato che Bernie e Marjorie hanno battuto il record di coppia più anziana ad essersi sposata (considerando l’età complessiva). Bernie e Marjorie, raccontano le cronache, si sono incontrati a una festa in maschera della casa di riposo e, chiacchierando, hanno scoperto di aver frequentato entrambi l’Università della Pennsylvania nello stesso periodo, ma di non essersi mai incrociati come studenti. E poi, come si sa, da cosa nasce cosa, e alla fine i due si sono sposati.

Sarah Sicherman, nipote di Bernie, ha raccontato che i due sono stati “molto fortunati ad essersi trovati e a sostenersi a vicenda, soprattutto durante la pandemia”. Il rabbino Adam Wohlberg, che ha officiato la cerimonia dei due giovanotti, ha detto a Fox News che la coppia “alla fine ha raggiunto il punto in cui essere non solo amici intimi, ma marito e moglie, sembrava il passo giusto da compiere”.

Ma qual è il loro segreto? Bernie ha attribuito la sua longevità alla lettura e al fatto di tenersi sempre aggiornato sugli eventi mondiali, mentre Marjorie dice che il suo segreto è… il latticello. Ma ora il loro segreto è l’amore ritrovato. “Entrambi amano il reciproco umorismo e il loro intelletto”, ha detto la nipote al Guinness World Records. In fondo, dice, “si mantengono i giovani una vicenda”. Che dire, auguri.