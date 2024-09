La storia del padre pakistano che ha installato una telecamera sulle testa della figlia per controllarla VIDEO

Un padre pakistano, temendo per la sicurezza della figlia, le avrebbe fatto indossare una telecamera di sorveglianza sulla testa per poterla tenere d’occhio. Ah, il Pakistan, che Paese moderno. In un video virale intitolato “Next Level Security”, si vede la ragazza con la telecamera montata sopra la testa, ovviamente coperta dal burqa. Durante il filmato, quando le viene chiesto del bizzarro accessorio, la ragazza afferma che è stata un’idea del padre, aggiungendo che non ha nulla in contrario perché sa che i suoi genitori, in fondo, sono preoccupati per la sua sicurezza.

Le preoccupazioni dei genitori, racconta, sono aumentate dopo la morte di una ragazza a Karachi. Suo padre, che lei chiama la sua “guardia di sicurezza personale”, le ha detto che la telecamera di sorveglianza lo avrebbe aiutato a monitorarla più da vicino, e lei ha accettato di indossarla senza problemi. La ragazza sottolinea che il problema della “violenza contro le donne” a Karachi è molto, molto reale, e che la sua famiglia ha buone ragioni per essere preoccupata. Molti sui social hanno sottolineato che la telecamera non sarebbe di grande utilità se qualcuno attaccasse la ragazza da dietro. D’altra parte, forse la sua famiglia conta sul fatto che la semplice vista di una telecamera di sicurezza possa intimidire chiunque abbia cattive intenzioni. Tra tutte le ipotesi possibili speriamo che in realtà si tratti soltanto di fake news divertente.