Un aereo della United Airlines partito da Venezia ha colpito un palo della luce e un camion delle consegne di un forno, su un’autostrada del New Jersey, durante la fase di atterraggio all’aeroporto internazionale di Newark Liberty. A bordo dell’aereo c’erano 221 passeggeri e 10 membri dell’equipaggio: il Boeing 767, come hanno affermato i funzionari della Federal Aviation Administration, è poi atterrato in sicurezza dato che non sono stati segnalati feriti a bordo dell’aereo. L’autista del camion è stato invece portato in ospedale con ferite lievi per poi essere dimesso.

Aereo colpisce un palo della luce durante l’atterraggio

“Durante l’atterraggio, il volo United Airlines 169 ha colpito un palo della luce sulla New Jersey Turnpike intorno alle 14:00 ora locale di domenica 3 maggio”, ha dichiarato la Faa, aggiungendo che il velivolo ha riportato danni lievi. In un video l’attimo in cui la ruota dell’aereo colpisce il furgone delle consegne.

“La ruota dell’aereo di linea si è schiantata contro il finestrino del conducente” del furgone della H&S Bakery, secondo Chuck Paterakis, vicepresidente senior dell’azienda. “L’autista ha riportato lievi ferite da taglio”, ha aggiunto. La United Airlines ha dichiarato di voler “condurre un’indagine approfondita sulla sicurezza del volo in merito all’incidente”.