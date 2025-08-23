Ecco le prime immagini dopo l’incidente del bus turistico avvenuto venerdì pomeriggio nello Stato di New York. La polizia ha confermato che le cinque vittime sono tutte adulte, smentendo le prime notizie su un neonato tra i passeggeri. A bordo viaggiavano 54 persone, molte senza cintura di sicurezza. “Ogni passeggero ha riportato ferite”, hanno spiegato le autorità, aggiungendo che almeno due sono stati operati e che l’autista è sopravvissuto.