Mentre i soccorritori ispezionano il sito dell’attacco israeliano nella città costiera di Tiro, in Libano, colonne di fumo si sollevano vicino alle rovine romane. Israele ha poi affermato che il suo esercito avrebbe preso il controllo del Libano meridionale fino al fiume Litani, a circa 30 chilometri dal confine. Nella cittadina di Borgholiyeh, invece, sono state prese di mira le stazioni di servizio che farebbero parte della compagnia petrolifera Al-Amana, che secondo Israele finanzierebbe Hezbollah.