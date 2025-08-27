Lo scorso giovedì, in uno stabilimento balneare a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, un fulmine si è abbattuto tra gli ombrelloni sulla spiaggia. La scarica elettrica ha danneggiato un tavolino di plastica e deformato il tubo di un ombrellone, ma per fortuna nessun bagnante è rimasto ferito.

Il video del fulmine

Le spettacolari immagini del fulmine sono state diffuse online, mostrando chiaramente la potenza di un fenomeno di questo tipo. La caduta del fulmine ha generato una scarica elettrica molto potente, capace di modificare fisicamente le strutture metalliche colpite.

La spiaggia, essendo un luogo aperto e piano, e l’acqua marina, che invece è un eccellente conduttore elettrico, si presenta come un luogo ideale e particolarmente pericoloso per i fulmini, dato che la loro scarica elettrica può diffondersi rapidamente. Con l’arrivo dei temporali si registrano anche fenomeni elettrici violenti, che a volte risultano essere fatali. Lo scorso 18 agosto, infatti, un motociclista romano in vacanza in Salento è stato colpito da un fulmine durante un temporale. L’uomo è stato sbalzato dalla sua motocicletta sotto gli occhi dei passanti, che hanno cercato invano di rianimarlo.