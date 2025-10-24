Sta facendo discutere il video di uno sfratto avvenuto a Bologna, eseguito da polizia e carabinieri lo scorso giovedì in via Michelino, nella periferia nord est della città. Gli agenti antisommossa sono entrati sfondando prima una porta di un appartamento e poi il muro confinante per entrare nell’altro. L’ingresso è avvenuto alla presenza delle due famiglie coinvolte e di alcuni minori (due ragazze adolescenti e tre bambini, tra cui una con disabilità e uno di dieci mesi). Agli inquilini era scaduto il contratto d’affitto, ma avevano continuato a pagare il canone nel tentativo di trovare un accordo per il rinnovo con la proprietà, una società immobiliare, che vorrebbe destinare gli spazi agli affitti brevi.

