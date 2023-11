Lo spot natalizio realizzato con 800 euro che ha commosso il web VIDEO

Un spot natalizio realizzato con circa 800 euro che arriva dall’Irlanda del Nord. Tanto basta quando è in grado di comunicare un messaggio in linea con lo spirito delle feste. Protagonista un 73enne appassionato di teatro, un cagnolino, un telefono cellulare per riprendere il tutto.

Il video, ambientato nel Charlie’s Bar di Enniskillen, nella contea di Fermanagh, Irlanda del Nord, racconta la storia di un anziano signore solitario che trova compagnia in due gentili sconosciuti dopo che il loro adorabile cane li ha fatti incontrare. “Il Natale può essere un momento gioioso per alcuni e dolorosamente difficile per altri. Una cosa è certa: riceverete sempre un caloroso benvenuto quando varcherete le nostre porte”, fa sapere il pub a commento del video. “Saremo aperti il giorno di Natale, quindi se sei solo durante le festività, vieni a fare una chiacchierata”.

La clip ha più di 16.400 Mi piace su Instagram, più di 1 milione di visualizzazioni su X. Il montaggio è semplice, ma il video ha fatto breccia nel cuore di molti, anche John Lewis & Partners, famoso per i suoi spot natalizi, che si è commosso guardandolo.