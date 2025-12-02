Una donna inglese, soprannominata “langoustine lifter”, è ricercata dalla polizia per una serie di furti alquanto bizzarri in alcuni ristoranti di lusso di Londra. Non ruba né soldi né tantomeno gioielli: questa ladra, infatti, punta a prodotti molto costosi come aragoste, carne di manzo e perfino fiori. Uno dei suoi ultimi “colpi”, però, è stato catturato dalle telecamere di sicurezza, che l’hanno ripresa mentre rubava una cassa di langoustine, piccole aragoste norvegesi, del valore di circa 300 sterline di fronte al ristorante stellato Michelin Elystan Street.

Il video del furto

Dalle indagini è emerso che la donna sarebbe coinvolta anche nel furto di circa 800 sterline di sirloin beef, controfiletto di carne bovina, da un altro ristorante, ovvero il Galvin La Chapelle. Perfino un fiorista di Londra ha denunciato il furto di orchidee rare dal proprio negozio, per un valore stimato attorno alle 400 sterline. E un altro ristorante, il 104 Restaurant a Notting Hill, avrebbe subito il furto di un secondo box di langoustine. Il proprietario del ristorante Elystan Street ha poi pubblicato il video della donna mentre ruba all’esterno del proprio ristorante. A quel punto, dopo averla riconosciuta, diversi proprietari si sono fatti avanti segnalando la ladra alle autorità.

Stando a quanto raccontato dai ristoratori, il modus operandi della donna suggerisce che non si tratti di furti “casuali”, ma piuttosto di un’azione sistematica e consapevole: rubare ingredienti costosi o di “lusso”, come carne pregiata, pesce costoso e fiori rari, per poi forse rivenderli a ristoranti, pub o ad altri acquirenti all’ingrosso. La polizia metropolitana di Londra ha poi confermato di essere intervenuta su più segnalazioni e di aver aperto un’indagine, chiedendo a chiunque avesse informazioni di contattarli.