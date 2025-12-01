Dopo l’attacco a Washington contro due soldati della Guardia Nazionale, Donald Trump ha accusato l’amministrazione di Joe Biden di non aver effettuato adeguati controlli sugli afghani arrivati negli Stati Uniti dopo il ritiro delle truppe americane. Durante un punto stampa a Mar-a-Lago, la giornalista ha fatto presente al presidente che il suo “dipartimento di Giustizia aveva riferito che l’FBI e il dipartimento per la sicurezza interna hanno effettuato controlli approfonditi sugli afghani portati negli Stati Uniti”. A quel punto Trump le ha risposto: “Sei stupida? Sei una persona stupida?”.

Trump insulta ancora una giornalista

“Sono arrivati su un aereo insieme a migliaia di altre persone che non dovrebbero essere qui, tu fai queste domande solo perché sei una persona stupida”, ha insistito Trump. Non è la prima volta che il presidente attacca le giornaliste. Qualche giorno fa, infatti, Trump si è scagliato contro Katie Rogers del New York Times, “colpevole”, secondo il presidente, di aver scritto un articolo che metteva in dubbio la sua energia e le sue condizioni di salute. “È un foglio nemico del popolo. Lei, invece, è una giornalista di terza categoria, brutta sia dentro che fuori”. Dieci giorni fa era diventato virale il video in cui il presidente zittiva Catherine Lucey, di Bloomberg, che gli aveva chiesto perché non volesse pubblicare i documenti sul caso Jeffrey Epstein. “Quiet, quiet piggy”, era stata la risposta sessista di Trump.