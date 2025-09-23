La polizia newyorchese stava bloccando la strada vicino al palazzo dell’Onu per il passaggio del corteo presidenziale, ma per errore ha fermato anche e nientemeno che un altro presidente: Emmanuel Macron. Il capo dell’Eliseo è sceso dal veicolo, ha chiamato il suo omologo Donald Trump e gli ha chiesto scherzosamente di “liberare la strada”. La scena, come prevedibile, ha già fatto il giro del web. Di seguito il video.