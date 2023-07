Maiali costretti a viaggiare con temperature a 50° e senz’acqua, il video sulle autostrade italiane

Un video testimonia le condizioni in cui viaggiano i maiali trasportati per fini alimentari in Italia durante i mesi estivi. Il filmato è del team investigativo di Essere Animali e le riprese sono avvenute per diversi giorni sulla A1 tra Lodi e Faenza.

Il video dell’infernale trasporto dei maiali sulle autostrade italiane

Gli investigatori hanno intercettato i camion carichi di animali e li hanno seguiti in molti casi fino all’impianto di macellazione, raccogliendo immagini angoscianti. Con una pistola termica hanno potuto inoltre registrare la temperatura esatta all’interno dei vani in cui venivano trasportati gli animali, documentando in un caso una temperatura superiore ai 50°C e almeno in altri cinque superiore ai 40°C.

“Le foto e i video raccolti mostrano maiali boccheggianti e sofferenti, in difficoltà a reggersi sulle zampe, sovraffollamento e temperature che superano i 50°C, ventole spente, assenza di beverini per la distribuzione dell’acqua e lettiera insufficiente”, sostiene Chiara Caprio, Responsabile Relazioni Istituzionali. “Il caso peggiore è quello di un camion partito dal Piemonte e diretto a Faenza che ha impiegato almeno 7 ore per arrivare a destinazione. Un viaggio per nulla breve e che in condizioni di estremo caldo e senza acqua a disposizione ha sicuramente causato forti sofferenze agli animali per le quali procederemo con la denuncia alle autorità preposte”.