A Città del Messico, durante una sessione plenaria al Senato, è scoppiata una rissa che ha coinvolto Alejandro Moreno Cárdenas, leader del Partito Rivoluzionario Istituzionale (PRI), e Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senato e membro del partito Morena. Come mostrato dalle immagini trasmesse da N+, i due sono venuti a contatto spingendosi a vicenda.

Il video della rissa al Senato

La tensione, poco prima della rissa, è scoppiata quando Moreno si è avvicinato a Noroña per lamentarsi di non aver ricevuto la parola dopo l’inno nazionale. In seguito, Moreno ha pubblicato un video su X accusando Noroña di aver iniziato l’aggressione. Quest’ultimo, invece, ha annunciato che lui e il partito Morena presenteranno denunce per danni.

In Messico, il contesto politico è particolarmente agitato da quando il Senato ha approvato una controversa riforma costituzionale per rendere elettivi tutti i giudici, una decisione che ha alimentato i timori riguardo alla possibile politicizzazione della giustizia. Il 1° settembre 2025 entreranno in carica 881 giudici eletti, rinnovando completamente la Corte Suprema, che sarà composta da cinque donne e quattro uomini.