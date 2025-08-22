L’algoritmo di Meta colpisce ancora. Jago, scultore di fama internazionale con milioni di follower sui social, si è infatti visto recapitare da Meta l’avviso sulla presenza di immagini di nudo in riferimento alle foto e ai video della sua ultima opera, “La David”, ispirata all’iconica scultura di Michelangelo. A far scattare l’intervento della piattaforma è stata dunque la presenza dei seni femminili nella scultura, ritenuti contenuti espliciti dal sistema automatizzato di Meta. L’algoritmo ha poi deciso di limitare la diffusione non solo dei contenuti di Jago, ma anche del suo account, al momento non visibile a chi non è già follower dell’artista.

“Una scelta incomprensibile”

“La censura ai tempi dei social. Sarà la decima volta che capita una cosa simile. Eppure, le linee guida parlano chiaro e concedono la pubblicazione di nudi artistici. È una cosa che proprio non riesco a comprendere, visto anche che la decisione finale spetta ad un essere umano, non all’intelligenza artificiale che si limita semplicemente a segnalare contenuti che possono essere espliciti”, ha dichiarato Jago.

L’artista ha poi raccontato di aver di aver scritto più volte alla società di Mark Zuckerberg per chiedere chiarimenti al riguardo, senza mai ricevere alcuna risposta. Questo episodio, l’ennesimo di una lunga serie, riapre il sempreverde dibattito riguardo alla libertà artistica nell’era digitale. L’algoritmo e i sistemi automatizzati, infatti, spesso non sembrano valutare come dovrebbero la differenza tra ciò che potrebbe offendere e qualcosa che invece, come nel caso di Jago, si ritiene appartenere oggettivamente al mondo dell’arte.