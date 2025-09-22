Scontri a Milano nel giorno dello sciopero generale indetto per Gaza. Una parte dei manifestanti, dopo aver raggiunto la galleria della Carrozze alla Stazione Centrale, ha cominciato a lanciare oggetti e parti di impalcature verso gli agenti che li hanno respinti con cariche di alleggerimento e chiudendo i cancelli di ingresso della stazione. Diversi turisti con le valige in mano, pur di poter prendere il treno, hanno scavalcato le transenne. La vetrata dell’entrata principale della stazione è stata distrutta: i manifestanti hanno anche azionato gli idranti e sono riusciti ad entrare sfondando i cancelli.

Dopo diverse cariche la Polizia è riuscita a respingere e fare uscire i manifestanti dalla Galleria delle Carrozze della stazione Centrale. Da qui, gli scontri si sono spostati in piazza Duca d’Aosta e allo slogan “assassini” urlato dai manifestanti c’è stato un lancio di transenne contro lo schieramento di forze dell’ordine.

Gli agenti hanno risposto con i lacrimogeni e molti manifestanti sono fuggiti verso via Vittor Pisani. C’è stato un fitto lancio di lacrimogeni, con i manifestanti che hanno reagito con un lancio di pietre. Per fermare l’avanzata di 4 camionette della Polizia sono state costruendo anche delle barricate con bidoni della spazzatura, biciclette e altro.

I giovani avevano in precedenza tentato l’accesso dalla fermata della metropolitana ed erano stati bloccati sulle scale mobili a manganellate dai poliziotti. Anche sono stati sparati numerosi fumogeni e ci sono state cariche di alleggerimento.