Milei imbarazza l’Argentina, baci hot alla fidanzata sul palco VIDEO

Il neo eletto Javier Milei torna a far parlare di sé e questa volta non per le sue idee politiche. A Mar del Plata, il presidente ha assistito allo spettacolo della sua compagna, la comica Fátima Flórez. Salito sul palco, si è lasciato andare a delle effusioni amorose che hanno destato scalpore.

I due si sono scambiati baci molto appassionati. E se il video ha fatto il giro del mondo suscitando qualche dubbio sul comportamento del presidente, per i presenti non è stato così e i due sono stati acclamati. Flórez non ha al momento la posizione ufficiale di first lady, ma quel che è certo è che ha una forte intesa con il suo compagno, almeno a giudicare dalla passione con cui si sono mostrati in pubblico.