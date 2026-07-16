L’Argentina raggiunge la Spagna nella finale dei Mondiale 2026. Nella giornata di ieri, infatti, la Selección ha battuto l’Inghilterra (2-1), una rimonta storica con i gol di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez, entrambi serviti da Leo Messi. A Buenos Aires è esplosa la festa, con migliaia di tifosi in piazza e milioni di persone che hanno invaso le strade del Paese. L’Argentina ora punta all’impresa, ovvero al bis consecutivo, un traguardo raggiunto l’ultima volta dal Brasile nel 1958 e nel 1962.