Mondiale 2026, Argentina in finale: a Buenos Aires esplode la festa con migliaia di tifosi in piazza
L’Argentina raggiunge la Spagna nella finale dei Mondiale 2026. Nella giornata di ieri, infatti, la Selección ha battuto l’Inghilterra (2-1), una rimonta storica con i gol di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez, entrambi serviti da Leo Messi. A Buenos Aires è esplosa la festa, con migliaia di tifosi in piazza e milioni di persone che hanno invaso le strade del Paese. L’Argentina ora punta all’impresa, ovvero al bis consecutivo, un traguardo raggiunto l’ultima volta dal Brasile nel 1958 e nel 1962.