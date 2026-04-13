Dopo la vittoria all’Atp Montecarlo 2026 contro il rivale Carlos Alcaraz per 7-6, 6-3, e dopo essersi ripreso anche la vetta del ranking Atp, Jannik Sinner si è concesso alcuni momenti di relax e di svago. Per festeggiare la vittoria, infatti, Sinner si è tuffato dal trampolino della piscina olimpica del Principato. Il campione, come si vede nel video, già virale sui social, ha avuto un attimo di esitazione a causa dell’altezza del trampolino: “Ma quanto è alto?”, ha chiesto al suo allenatore Simone Vagnozzi.