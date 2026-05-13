Vladimir Putin, nel tentativo di rilanciare la propria immagine pubblica, dato il calo dei consensi, si è fatto filmare mentre si recava in un albergo nel centro di Mosca: qui ha incontrato Vera Gurevich, la sua ex insegnante di scuola, che il presidente russo ha poi portato a cena al Cremlino dopo averla abbracciata a favore di camera e averle consegnato un mazzo di fiori. Questo incontro è stato diffuso dal Cremlino con l’obiettivo di raccontare una narrazione “rassicurante” attraverso le immagini di un leader “vicino al popolo”, in un clima di grandi tensioni interne acuite dal protrarsi del conflitto in Ucraina.