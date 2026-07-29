Con le temperature che in Cina hanno superato i 40 gradi Celsius, le autorità di Nanchino, nella provincia orientale dello Jiangsu, hanno deciso di introdurre una soluzione innovativa per proteggere gli operatori ecologici impegnati nelle strade. Nel distretto di Xuanwu sono stati distribuiti speciali “gilet climatizzati”, pensati per ridurre gli effetti del caldo durante le lunghe ore di lavoro sotto il sole.

I dispositivi, caratterizzati dal classico colore arancione delle divise degli addetti, sono dotati di due ventole silenziose alimentate da una batteria portatile. Il sistema favorisce la circolazione dell’aria sul corpo, accelerando l’evaporazione del sudore e contribuendo ad abbassare lo stress termico. I gilet funzionano tramite power bank e garantiscono un’autonomia di circa tre-quattro ore con una ricarica completa, offrendo così un aiuto concreto ai lavoratori durante le giornate più torride.