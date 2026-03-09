A Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno arrestato due ragazzi di 20 e 19 anni per fuga pericolosa, detenzione di droga e resistenza. L’arresto è avvenuto dopo un pericoloso inseguimento a 200 km/h, il cui video è stato diffuso dai carabinieri.

Il video dell’inseguimento

A bordo di una Volkswagen Golf Gti, i due ragazzi non si sono fermati all’alt dei carabinieri. Si è così innescato un inseguimento sull’Asse Mediano e nelle strade di Arzano e Casoria, con picchi di velocità fino a 200 km/h e i ripetuti tentativi di speronamento di un’auto dei carabinieri. L’inseguimento si è poi interrotto tra Casavatore e Secondigliano, dove i carabinieri sono riusciti a bloccare i due fuggitivi. Nella loro auto i militari hanno trovato 10 panetti di hashish per quasi 900 grammi, 150 grammi tra stecche e bustine di marijuana e hashish, 230 grammi di cocaina con 295 dosi già pronte per la vendita al dettaglio. Sequestrati anche 655 euro in contanti, bilancini di precisione, due telefoni cellulari e diverso materiale per la vendita al dettaglio.