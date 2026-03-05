“Nessuno vuole combattere per Israele”, ha urlato l’ex sergente dei marines Brian McGinnis, mentre veniva trascinato fuori dall’aula del Senato USA dalla polizia. Nel video diffuso dalla Cnn si vede anche il senatore repubblicano Tim Sheehy che aiuta gli agenti. McGinnis è stato curato per lesioni e rischia di essere incriminato, secondo quanto reso noto dalla polizia del Campidoglio degli Stati Uniti. Si è candidato al Senato in North Carolina per il Green Party.

