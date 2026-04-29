Dopo giorni di clima quasi estivo e temperature ben oltre le medie stagionali, il meteo in Italia si prepara a cambiare volto. L’anticiclone che ha dominato nelle ultime settimane inizia a cedere, aprendo la strada a una fase più instabile, con temporali al Nord, venti in rinforzo e un generale calo delle temperature.

Secondo le previsioni, i primi segnali di cambiamento si avvertiranno soprattutto sulle regioni settentrionali, in particolare nelle aree vicine ai rilievi alpini e prealpini, dove sono attesi rovesci e temporali nelle prossime ore. Un primo passaggio che segna il graduale tramonto della cosiddetta “Estate d’Aprile”.

Al Centro-Sud, invece, il caldo anomalo resisterà ancora per poco, con valori che potranno toccare i 26-27 gradi, soprattutto sulle regioni tirreniche. Una situazione che dovrebbe mantenersi quasi invariata anche nella giornata di mercoledì, con sole prevalente su gran parte del Paese e instabilità confinata soprattutto al Nord.

Il vero cambio di passo arriverà però giovedì 30 aprile, quando l’ingresso di venti più freschi di Grecale porterà un sensibile abbassamento termico. Le massime potrebbero perdere fino a 5 o 6 gradi, riportandosi su valori più in linea con il periodo tra fine aprile e inizio maggio.

Giovedì svolta meteo: torna il clima primaverile

La giornata di giovedì rappresenterà il punto di svolta di questa fase atmosferica. Oltre al calo termico generalizzato, sono previsti rovesci sparsi a macchia di leopardo lungo la Penisola, distribuiti in modo irregolare da Nord a Sud.

Non si tratterà di un peggioramento diffuso e persistente, ma di una parentesi instabile che servirà a riportare il clima verso una normalità più primaverile. Il rinforzo dei venti settentrionali contribuirà a dare una percezione ancora più fresca rispetto ai giorni scorsi.

Le previsioni indicano nubi irregolari e locali piogge sulle Alpi, qualche fenomeno sui settori adriatici del Centro e rovesci in arrivo anche al Sud. Un quadro più movimentato rispetto agli ultimi giorni, ma lontano da scenari perturbati prolungati.

Gli esperti parlano di un vero “rimescolamento atmosferico”, capace di chiudere la fase eccezionale vissuta ad aprile senza però compromettere i programmi per il lungo fine settimana festivo.

Primo Maggio salvo: sole e clima mite per il ponte

La buona notizia riguarda proprio il ponte del Primo Maggio. Secondo le ultime proiezioni, il tempo dovrebbe tornare stabile e in gran parte soleggiato, salvando gite fuori porta e programmi all’aperto.

Per la Festa dei Lavoratori è previsto infatti un generale miglioramento su quasi tutta Italia. Solo l’estremo Sud, in particolare tra Calabria meridionale e Sicilia, potrebbe vedere qualche residuo acquazzone.

Sul resto del Paese il quadro sarà dominato dal sole, con temperature più basse rispetto ai picchi dei giorni scorsi ma gradevoli e in linea con la stagione, attorno ai 21-22 gradi.

I venti di Grecale potrebbero ancora farsi sentire tra venerdì e parte di sabato, ma con tendenza ad attenuarsi rapidamente. In sostanza, dopo qualche scossone meteo e un temporaneo ritorno a condizioni più fresche, il weekend lungo dovrebbe offrire scenari decisamente favorevoli.