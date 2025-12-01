Da giorni sul web sta circolando uno strano video registrato da una telecamera di sicurezza. Nelle immagini si vede un uomo che sale sul vagone della metropolitana di New York stringendo tra le mani un pollo. Poco dopo, lo si vede alzarsi e andare via abbandonando l’animale sul sedile. Il pollo è così rimasto per ore a bordo della metro durante l’intera sosta notturna, per poi essere scoperto la mattina successiva intorno alle 5:20.

Pollo abbandonato in metropolitana

Dopo il ritrovamento dell’animale, la MTA (Metropolitan Transportation Authority) è stata costretta a mettere fuori servizio l’intero convoglio, segnalando la presenza del pollo alle autorità competenti. Stando a quanto si apprende, l’animale, terribilmente spaventato, era rimasto da solo nel vagone vuoto del treno per tutta la notte. È stato trovato rannicchiato accanto alla sporcizia e alle proprie feci. Dopo averlo controllato, si è scoperto che l’animale abbandonato era molto malato. “Purtroppo, dato il suo stato di salute, abbiamo dovuto sopprimerlo”, ha dichiarato un portavoce dell’Animal Care Centers di New York.