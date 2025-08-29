Lo scorso 22 agosto, sulla spiaggia di Petites Dalles, in Normandia, una porzione di falesia è crollata improvvisamente sotto gli occhi increduli dei bagnanti. Uno dei presenti è riuscito a immortalare il momento, condividendolo sui social.

Il video del crollo

Philippe Duboc, vicesindaco della città e responsabile locale della SNSM (Società Nazionale dei Soccorritori in Mare), ha confermato quanto accaduto sulla spiaggia di Petites Dalles: “Abbiamo sentito quello che sembrava essere un aereo da caccia. Tutti si sono voltati e hanno visto una leggera frana sul versante di Dieppe. E in quel momento un enorme blocco si è staccato dalla scogliera ed è precipitato, sollevando una grande nube di polvere. Sembrava la scena di un film catastrofico”.

Secondo i media francesi non ci sono stati feriti. Eppure, l’episodio riaccende l’attenzione sul rischio di erosione delle coste settentrionali della Francia, dove le frane sono sempre più frequenti negli ultimi anni con circa 60 crolli all’anno.