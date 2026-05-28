Sul web sono diventate virali le immagini della bodycam di un agente diffuse dal dipartimento di polizia di Beeville, in Texas. Il video mostra l’incredibile salvataggio di un neonato da un’auto rimasta bloccata dall’acqua durante un violento nubifragio. L’agente ha attraversato a piedi la corrente per raggiungere l’abitacolo, da cui ha estratto il bambino portandolo al sicuro e coprendolo con una giacca d’ordinanza. Nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita, ma la polizia di Beeville, tramite un comunicato, ha invitato gli automobilisti a non oltrepassare le barriere installate nelle aree allagate durante i temporali.