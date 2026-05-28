Il cartello che vieta l’ingresso ai nudisti in spiaggia cade giù, nessuno lo sistema e i “naturisti” accedono liberamente alla spiaggia senza vestiti. Il problema è che in riva al mare erano presenti anche dei bambini, i cui genitori non hanno apprezzato questo gesto di libertà. Il disguido ha creato un po’ di tensione tra i bagnanti di Porto Ferro (Sassari), perché poi i nudisti, ormai posizionati a prendere il sole, non si sarebbero voluti spostare. Non solo: avrebbero risposto infastiditi e con reazioni poco cordiali.