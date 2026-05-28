Il cartello del divieto cade giù e i nudisti invadono la spiaggia. Attimi di tensione con i genitori dei bimbi presenti
Il cartello che vieta l’ingresso ai nudisti in spiaggia cade giù, nessuno lo sistema e i “naturisti” accedono liberamente alla spiaggia senza vestiti. Il problema è che in riva al mare erano presenti anche dei bambini, i cui genitori non hanno apprezzato questo gesto di libertà. Il disguido ha creato un po’ di tensione tra i bagnanti di Porto Ferro (Sassari), perché poi i nudisti, ormai posizionati a prendere il sole, non si sarebbero voluti spostare. Non solo: avrebbero risposto infastiditi e con reazioni poco cordiali.
Come spiega La Nuova Sardegna, quel cartello permetteva una convivenza pacifica tra nudisti e non, delimitando precisi spazi di accesso o non accesso alla spiaggia. Poi quel cartello è caduto e nessuno lo ha rimesso al suo posto, generando confusione. Secondo alcune testimonianze, i naturisti avrebbero reagito in modo scortese alle critiche dei genitori presenti, che li invitavano ad alzarsi, sebbene i primi si fossero già “spiaggiati”.