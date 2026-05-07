Nuda a testa in giù dondola da una campana. La performance alla Biennale che denuncia “l’ecosistema fuori controllo”
Completamente nuda, appesa a testa in giù per le gambe, dondola all’interno di una colossale campana di bronzo. Questa la performance della regista e coreografa austriaca Florentina Holzinger, da sempre famosa per il suo approccio artistico estremo, radicale e per l’utilizzo senza filtri della nudità femminile. L’installazione, con l’esposizione di corpi femminili nudi, vuole denunciare “l’(eco)sistema fuori controllo”.