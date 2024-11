Tra gli allenatori papabili per la panchina della Roma non ci sono solo Roberto Mancini, Frank Lampard, De Rossi o Garcia. C’è anche Oronzo Canà, il celebre allenatore portato al cinema da Lino Banfi nel film “L’allenatore nel pallone”.

“I’m Oronzo Canà”

In un video divertente apparso sui social, l’attore pugliese viene ripreso mentre recita un immaginario colloquio con i Friedkin. “Ah, mister Friedkin. Yes, I am Oronzo Canà. Five five five”. La tattica è quella inventata nel film: la famosa “bi-zona”. Banfi, che nella clip indossa una sciarpa della Roma conclude: “I am ready veng veng, vado a Trigoria”.

Il video è stato caricato prima della partita Roma-Bologna ed è stato premonitore dell’esonero di Juric avvenuto dopo l’ennesima sconfitta in campo. Video ripreso anche dalla Roma stessa forse per omaggiare il fatto che Banfi sia un noto tifoso dei giallorossi.

“Oronzo ti aspettiamo, salvaci tu”

I tifosi della Roma hanno accolto divertiti Banfi in versione Canà ed ora forse sperano nella sua bi-zona per risalire la classifica. “Solo tu puoi salvarci”, ha scritto qualcuno. “Ti aspettiamo” è invece un altro messaggio pubblicato come commento al video di Lino Banfi.