Lina Nassiri si trovava in vacanza con amici a Tulum, in Messico, quando il suo telefono è accidentalmente caduto in un cenote, una delle profonde e suggestive pozze d’acqua della regione, note per la loro ricca vita marina.

Grazie alla cover impermeabile, il dispositivo ha continuato a registrare mentre affondava, catturando immagini straordinarie. Il video, che mostra dettagli unici del cenote, è diventato rapidamente virale, attirando l’attenzione di utenti, più di 60 milioni, da tutto il mondo sui social.