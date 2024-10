Ospite di Porta a Porta, Giorgia Meloni si è un po’ confusa con la calcolatrice (nel video dal minuto 20:40): “Quanto spende lo stato italiano per ogni cittadino per la sanità? – chiede la Meloni tirando fuori la calcolatrice -. Nel 2019 spendeva 1919 euro a cittadino, nel 2025 spenderà 1317 euro a cittadino. Calcolatrice. 1317 meno 1919… No, ma sto a sbaglia’ tutti i conti dai. L’ho sbagliati tutti, ho fatto un casino”.

Per la Meloni ha ripreso il filo dei calcoli: “Allora, 1919 nel 2019, 2317 nel 2015: 2317 meno 1919, fa 398 euro. 398 euro significa quasi 400 euro in più rispetto a quanto spendevamo nel 2019”.