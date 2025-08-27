A Unhais da Serra, in Portogallo, è stato filmato un particolare fenomeno noto come dust devil (diavolo della sabbia). Si tratta di un mini-tornado in grado di raggiungere centinaia di metri di altezza, sollevando polvere sabbia e foglie.

Il video del mini-tornado

Il video, virale sul web, ha immortalato questo genere di mini-tornado tanto affascinante poco frequente. Il dust devil si verifica quando il sole scalda molto il terreno, facendo in modo che l’aria vicino al suolo diventi calda e leggera, salendo verso l’alto.

Quando questa corrente incontra aria più fredda che scende, inizia a girare su sé stessa, formando così una specie di raro mini-tornado, che può essere alto solo pochi metri oppure arrivare a un’altezza piuttosto considerevole.