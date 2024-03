Noland Arbaugh è diventato il primo paziente di Neuralink, azienda fondata da Elon Musk, a ricevere un impianto cerebrale chiamato “chip Telepathy”. Rimasto paralizzato dalle spalle in giù a causa di un incidente otto anni fa, Noland ha subito l’intervento con successo a gennaio. Attraverso questo chip, è in grado di utilizzare dispositivi elettronici solo con il pensiero. Nel video pubblicato da Neuralink, Noland mostra come può muovere i pezzi degli scacchi su uno schermo del computer tramite il pensiero, senza toccare fisicamente il touchpad. Questo gli permette di svolgere attività come giocare a videogiochi e imparare nuove lingue, cosa che non poteva fare autonomamente dopo l’incidente.

Nonostante il sistema non sia ancora perfetto e ci siano ancora sfide da affrontare, Noland è entusiasta del cambiamento che ha portato nella sua vita e vuole contribuire a rendere questa tecnologia accessibile a tutti. Il chip Telepathy è composto da una capsula biocompatibile, una batteria ricaricabile esterna, chip e componenti elettronici per interpretare i segnali cerebrali e trasmetterli ai dispositivi, elettrodi sottili collegati al cervello. L’installazione dei fili sottili richiede l’uso di robot otticamente sensibili e ago microscopico. Una volta impiantato, il dispositivo permette all’utente di interagire con dispositivi esterni attraverso il pensiero.