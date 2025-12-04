Ad Ashland, in Virginia, un procione si è intrufolato in un negozio di liquori passando per un pannello del soffitto che è precipitato sotto il peso dell’animale. Il procione, infatti, stava camminando sul tetto, quando improvvisamente si è ritrovato all’interno del locale in piena notte, dove ha iniziato a girovagare indisturbato e incuriosito tra gli scaffali. Poco dopo ha fatto cadere a terra un gran numero di bottiglie di superalcolici, che si sono frantumate disperdendo il loro contenuto sul pavimento. A quel punto, la situazione è degenerata: l’animale ha iniziato a leccare il mix di alcolici che si era riversato a terra. In poco tempo, il povero procione si è letteralmente ubriacato.

Il procione ubriaco

Quando al mattino sono arrivati i dipendenti del punto vendita e hanno notato il disordine hanno subito pensato che si trattasse dell’azione di un ladro o di un atto vandalico. Perlustrando il locale, però, la verità è venuta a galla: in bagno, infatti, hanno trovato il procione in stato catatonico e hanno dato subito l’allarme. L’animale, infatti, dopo aver consumato il contenuto delle bottiglie, che il suo organismo non è abituato a sintetizzare, deve aver girovagato stordito per il locale, fino ad arrivare in bagno, dove si è lasciato andare al proprio torpore: un’immagine classica e un po’ stereotipata.

La vicenda ha fatto rapidamente il giro del web, dopo che i media statunitensi ne hanno riportato i dettagli con un tono particolarmente scherzoso: “Ha decisamente esagerato con gli shottini”. La storia del piccolo procione, seppur insolita, poteva finire nel peggiore del modi: l’animale, infatti, poteva morire a causa di una forte intossicazione da alcol. Per fortuna, invece, la polizia e gli esperti della protezione animali sono intervenuti in tempo. L’animale è stato immediatamente trasportato in un centro di recupero, dove è stato tenuto sotto stretta osservazione per diverse ore. L’intossicazione, infatti, è risultata leggera. Ristabilitosi, il procione è stato quindi rilasciato in natura.