Gianni Infantino e Donald Trump, nel corso degli anni si sono incontrati per ragioni istituzionali diverse volte. Nel 2018, il presidente della Fifa fu ospite di Trump alla Casa Bianca. Infantino, in quell’occasione spiegò ad un Trump alle prese con il suo primo mandato l’uso, nel calcio, del cartellino rosso e giallo. Infantino disse a Trump che il rosso serviva a “cacciare qualcuno” dal campo e che il giallo serviva come “avvertimento”: Trump lo mostrò ai media presenti come a volerli “cacciare via”, tra le risate dei presenti.

I due si sono poi visti di nuovo in maniera ufficiale nell’agosto del 2025 in occasione della presentazione dei Mondiali in corso negli Usa. “Sono onorato di ospitare qui alla Casa Bianca Gianni Infantino, il Presidente della Fifa – disse Trump in quell’occasione – . È un grande professionista che viene dalla meravigliosa Italia”.