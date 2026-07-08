Un uomo di 58 anni è stato arrestato lunedì a Milano, nella zona Certosa, dopo un controllo che ha portato al ritrovamento di oltre 60 grammi di cocaina, circa 7.500 euro in contanti, materiale per il confezionamento delle dosi e alcuni documenti ritenuti di interesse investigativo.

La perquisizione

Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno inoltre trovato più di 400 confezioni o unità di farmaci per la disfunzione erettile, sulla cui provenienza e possibile destinazione sono ancora in corso verifiche. L’operazione è scattata dopo una segnalazione ricevuta dalla polizia locale di Milano e si è conclusa con l’arresto del 58enne, accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. Per la vicenda relativa ai medicinali rinvenuti, l’uomo è stato invece denunciato a piede libero per ulteriori ipotesi di reato.