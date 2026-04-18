A Napoli prosegue la caccia alla banda di professionisti che intorno alle 12 di giovedì ha compiuto una rapina da film nella filiale della banca Credit Agricole di piazzale Medaglie d’Oro al Vomero. Il Tg1 ha ora pubblicato in esclusiva un video che ritrae l’arrivo di almeno tre dei rapinatori della banda. Nel video, rilanciato dal Messaggero, si vedono i tre entrare con il capello sul viso dalla porta scorrevole. Un componente della banda viene ripreso mentre blocca la porta di emergenza mettendo una grossa sbarra fra il vetro e il maniglione antipanico. Come noto, i rapinatori sono poi fuggiti attraverso un tunnel scavato nell’anticamera del caveau. La banda, stando a quanto dichiarato dai Carabinieri, dovrebbe essere stata formata da sette-otto persone.

I rapinatori hanno scavato un cunicolo partendo dal sistema fognario per passare esattamente sotto il caveau. Un lavoro del genere è durato settimane se non mesi; è stato effettuato nel sottosuolo e nessuno si è accorto. Un video pubblicato dal Mattino mostra il buco fatto dai rapinatori.

Il geologo: “Erano degli esperti, poteva crollare tutto”

Sin dalle prime ore del giorno sta intanto proseguendo l’esame del cunicolo di cui si sono serviti i rapinatori per far perdere le proprie tracce. Con gli investigatori si è calato sotto terra anche il geologo Gianluca Minin, professionista di supporto alle indagini, e autore di un video in 3d che riscostruisce il percorso nei sotterranei.

Una volta tornato in superfice, Minin ha spiegato: “Siamo tornati per avere la coscienza a posto di aver filmato tutto quello che c’era da vedere, in modo da consentire a bocce ferme agli investigatori di trarre le loro conclusioni. Non posso fornire dettagli relativi alle indagini in corso, ma posso dire che abbiamo individuato dove hanno lavorato e so che hanno lavorato anche parecchio lontano – alcune centinaia di metri – da dove siamo adesso. Di certo ci sono volute settimane di preparazione. Sicuramente è gente che si sa orientare, sanno come si fa, hanno scavato a mano il cunicolo verso la banca che è lungo 12 metri per un’altezza compresa tra i 70 e i 90 centimetri. L’idea che mi sono fatto è che ci sia una squadra apposita che si è occupata dello scavo e che poi abbia lasciato ad altri la rapina. Ho constatato la loro professionalità, sono esperti di quella materia, considerato che si sono mossi in un ambiente anche pericoloso, perché il cunicolo era a rischio frana e il materiale di cui era fatto incoerente”.