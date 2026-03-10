Stavolta non sono state le parole di un ministro o l’ultimo video della presidente del consiglio a tenere banco nel dibattito sempre più incandescente sul referendum. Ma le dichiarazioni della capo di gabinetto del Guardasigilli, Giusi Bartolozzi: “Finché la giustizia non ti marchia tu non lo capisci – ha detto in un dibattito su una tv siciliana, TeleColor – Faccio appello a tutti i cittadini che hanno sofferto sulla propria pelle: Votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione”.

A rilanciarle sui social sono stati il Pd e la senatrice di Avs Ilaria Cucchi, ospite nella stessa trasmissione del capo di gabinetto. La collaboratrice del ministro “dovrebbe immediatamente dimettersi – hanno detto i leader di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli – E, se non lo fa, dovrebbe essere il ministro Nordio a cacciarla seduta stante”.

Fino a quel momento, il botta e risposta sulla riforma della giustizia aveva girato attorno a un video diffuso in mattinata dalla premier Giorgia Meloni. “Vi dicono andare a votare per mandare a casa il governo – aveva detto dalla terrazza degli uffici Fdi alla Camera – .Usano lo scudo del governo perché non vogliono una riforma che considero sacrosanta. Ma il governo non si dimetterà in caso di vittoria del No”. Per Meloni, “si è creato un clima di forte confusione, polemiche, semplificazioni slogan e talvolta informazioni parziali o peggio completamente distorte”.

Meloni contrariata dalle parole della Bartolozzi

Le frasi della Bartolozzi non sono per niente piaciute alla premier, si racconta in ambienti della maggioranza. Giorgia Meloni si è detta fortemente contrariata dalle uscite della stretta collaboratrice del Guardasigilli.