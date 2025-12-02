A Reggio Calabria, un uomo, ritenuto responsabile di una truffa aggravata ai danni di un’anziana, è stato arrestato dai carabinieri. Fingendosi tenente dei carabinieri, l’uomo avrebbe contattato la vittima sostenendo che era coinvolta in una presunta rapina avvenuta nei giorni precedenti. Sfruttando lo stato di agitazione della signora, l’uomo l’ha poi convinta a consegnargli gioielli per un valore stimato di circa 30mila euro.

Il video del finto carabiniere

La Stazione di Reggio Calabria, una volta informata della vicenda, ha avviato le indagini, avvalendosi in particolare delle descrizioni e delle informazioni fornite dalla vittima. Grazie a queste, i militari dell’Arma hanno ricostruito i movimenti del finto carabinieri, riuscendo infine a segnalare la sua posizione. Il truffatore è stato quindi intercettato nei pressi dello svincolo A2 di Bagnara Calabra, nel Reggino. Durante il controllo, i carabinieri hanno recuperato tutti i preziosi sottratti poco prima, arrestando l’uomo in flagranza di reato.