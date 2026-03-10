Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Bianco, con il supporto dei militari dello Squadrone Eliportato “Cacciatori” di Vibo Valentia, hanno individuato un bunker segreto all’interno di un’abitazione privata ancora in fase di costruzione. La scoperta è avvenuta nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio svolto nel Comune di San Luca, in provincia di Reggio Calabria, nel cuore dell’entroterra aspromontano. Come si vede nel video, diffuso dai carabinieri, l’accesso al bunker risultava mimetizzato in una parete dell’immobile: una botola a scomparsa conduceva a un locale interrato di circa tre metri per tre, realizzato in cemento armato e strutturato in modo da renderne difficoltosa l’individuazione. Stando alle prime ipotesi investigative, il vano isolato potrebbe essere stato concepito per l’occultamento di armi, di sostanze stupefacenti o per fornire rifugio a persone intenzionate a sottrarsi alle ricerche.