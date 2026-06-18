Nella città di Zhukovsky, a circa 35 chilometri dal centro di Mosca, un drone ucraino ha colpito e danneggiato un condominio. Il sindaco Andronik Pak ha poi riferito che il drone, come si vede in un video apparso sul web, ha colpito il 25esimo piano di uno degli edifici di un parco residenziale. “Due pannelli di balconi sono crollati, uno dei quali è finito su un parco giochi per bambini”, ha scritto Pak su Telegram, aggiungendo che “non ci sono stati feriti”.